القاهرة - اخبار مصر

يستضيف فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى فريق ليستر سيتى، بملعب “الإمارات”، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز الثاني على التوالى بمسابقة الدوري الإنجليزى بعد تغلبه فى الجولة الماضية على ميدلسبره، للحفاظ على آماله فى إنهاء الموسم بالمركز الرابع المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 57 نقطة، خلف مانشستر سيتى صاحب المركز الرابع بفارق 7 نقاط.

في المقابل يسعى ليستر سيتى بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى لتحقيق الفوز لتحسين وضعيته فى جدول الترتيب حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.