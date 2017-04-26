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يحتفل موقع البحث جوجل اليوم الاربعاء ، بمرو مركبة “كاسينى” بين كوكب زحل وحلقاته بنجاح منقطع النظير وجمع بعض العينات فى المدار.

ويعتبر مركبة “كاسينى هويجنز” هو مشروع مشترك، قامت به وكالة ناسا للفضاء متعاونة مع إحدى شركات الفضائيات الأوروبية، وانضمت إليها مؤخراً إحدى وكالات الفضاء الإيطالية، ويتضمن المشروع استكشاف المناطق الفضائية التى لم يصل لها الإنسان حتى الآن، وبالأخص نظام كوكب زحل بكافة تفاصيله ومدار الكواكب من حوله والتى تتلخص فى التركيبة الداخلية والخارجية للأقمار المحيطة بكوكب زحل.