باريس -أ.ش.أ

حذرت الباحثة الفرنسية في جامعة ” باريس” سيلفى ميتزولارد في دراسة أجرتها على عينات من شعر الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 10- 15 عاما عن وجود علامات في خصلات شعرهم تشير إلى ما بين 23 – 54 جزىء من المواد الملوثة تؤدى إلى حدوث اضطرابات في وظائف الغدة الدرقية والنمو والخصوبة.

كانت الباحثة قد عثرت على عينات من المبيدات الحشرية ومادة “البيسفينول أ” الكيميائية في خصلات شعر الآلاف من مستخدمي هذه المبيدات الملوثة سواء في المدينة أو في المناطق الريفية، والموجودة في منتجات التجميل وألعاب الأطفال وأدوات الرسم وبعض الأغذية والتي تؤدي إلى اضطراب هرموني وتشوهات وبعض الأمراض وتأثير ذلك على المرأة الحامل.

ويجري مسئولون في الاتحاد الاوروبى مباحثات للوصول إلى اتفاقيات لمنع استخدام هذه المواد الكيميائية.