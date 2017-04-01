القاهرة - أخبار مصر

بدأت منذ قليل جلسة ” آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والاسكان.. وآفاق التنمية بمحور قناة السويس” في إطار اليوم الثاني للمؤتمر الدوري للشباب والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء بمدينة الاسماعلية، وبمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

ويشارك في الجلسة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزراء النقل والاسكان واللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وبدأ الرئيس السيسي اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، بتفقد سير العمل بالانفاق الجديدة الجاري إنشاؤها بمنطقة قناة السويس، معلنا الانتهاء من العمل بها بحلول الثلاثين من يونيو.