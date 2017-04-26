القاهرة -أ ش أ

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة من مساء غد الخميس احتفالية في قصر الأمير طاز في إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وتحرير سيناء، والتي تتزامن مع ذكرى رحيل الموسيقار سيد مكاوي، والشاعرين صلاح جاهين، وعبد الرحمن الأبنودي.

يقدم كورال مركز إبداع قصر الأمير طاز بقيادة هبة رمضان، احتفالية فنية، تتضمن عرضا للسير الذاتية للراحلين الثلاثة، وتعريف الأجيال الجديدة بأعمالهم.

ومن الأعمال التي يقدمها الكورال خلال الاحتفالية: “وحياتك يا حبيبي” لسيد مكاوي، “عيون القلب” لنجاة الصغيرة، “أه يا سمراني اللون” لشادية، “المريلة الكحلي” لمحمد منير، “أنا هنا يا بن الحلال” لصباح، “حلوين من يومنا” لسيد مكاوي.