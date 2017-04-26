اخبارمصر- احمد عوض

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة عمان و على متنها 758 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى و العبارة مسرة و على متنها 247 راكب و 14 شاحنة و 3 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 88 شاحنة و 88 راكب و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 65 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة مسرة و على متنها 662 راكب و 10 شاحنة و 17 سيارة و العبارة عمان و على متنها 7 راكب قادمة من ميناء ينبع السعودى و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 57 شاحنة و 58 راكب و 1 سيارة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 43 شاحنة فيما غادرت السفينة السياحية NAUTICA و على متنها 584 سائح من مختلف الجنسيات و 393 طاقم و العبارة محبة و على متنها787 معتمر و 1 سيارة

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 498 راكب منهم 374 معتمر و 8 باص عمرة و 1 براد و 4 سيارة و العبارة سينا و على متنها 12 تريلا و 1 براد كما تغادر العبارة سينا و على متنها 20 راكب و 14 براد و 6 تريلا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 950 راكب منهم 717 معتمر و 16 باص عمرة و 3 تريلا و 2 سيارة و العبارة سينا و على متنها 52 راكب و 3 تريلا فيما غادرت العبارة ايلة و على متنها 411 راكب منهم 231 معتمر و 5 باص عمرة و 2 تريلا و 474 طرد سمك و العبارة سينا و على متنها 38 راكب و 29 براد و 9 تريلا .

كما صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانىء البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة بيرنج جاز وعلى متنها 6 الاف طن بوتاجاز كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحرية و على متنها 71 شاحنة قادمة من جدة .