القاهرة - أخبار مصر

نشطت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الاربعاء.

صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” نحو 0.14 % ليبلغ مستوى 12600.34 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.2 % مسجلا 2006.35 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.31 % مسجلا 11770.08 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.33 % عند 588.44 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.29 % ليبلغ مستوى 1350.86 نقطة.

واستأنفت البورصة المصرية، العمل اليوم بعد تعطلها أمس الثلاثاء، بسبب إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نجح في الثبات في المنطقة الخضراء في الوقت الذي تراجعت باقي مؤشرات السوق لدى اغلاق تعاملات الاثنين في ظل ضغوط بيعية من قبل الافراد والمؤسسات المحلية وشراء اجنبي وعربي.