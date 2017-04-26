القاهرة - أخبار مصر

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مشروع أنفاق قناة السويس يثبت ان المصريين قادرين على تنفيذ المشروعات الضخمة، وان العمل بالانفاق سينتهي بحلول 30 يونيو، مؤكدا ان المشروع يتم بايادي مصري وشركات مصرية مائة بالمائة.

وشكر الرئيس السيسي، خلال تفقده سير العمل بانفاق قناة السويس صباح الاربعاء، العاملين في مشروع أنفاق قناة السويس على الجهد الذي بذلوه في هذا المشروع الضخم، مؤكدا ان مثل هذه المشروعات تكسب المصريين خبرة كبيرة.

وعقب ذلك يستكمل الرئيس جلسات الحوار في مؤتمر الشباب وتتناول الجلسة الاولى “آفاق التنمية في قطاعي النقل والاسكان وآفاق التنمية في محور قناة السويس”، والجلسة الثانية تتناول” مواجهة ارتفاع الاسعار”، و الثالثة تتناول استفسارات الشباب للرئيس، والرابعة تتناول “محاكاة الاقتصاد المصري”.