القاهرة - رويترز

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إيقاف تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا.

وأضاف السيسي – في مؤتمر الشباب في مدينة الإسماعيلية الثلاثاء “كنا بنصدر سنويا 40 ألف طن أسماك. خلال أول ثلاثة أشهر (من هذا العام) صدرنا 120 ألف طن. (ولذا أصدرنا) قرارا بوقف تصدير الأسماك للخارج.”

وعزا الرئيس الزيادة الكبيرة في حجم صادرات الأسماك إلى تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.

وارتفعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بشدة مؤخرا ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما أثار سخط المواطنين الذين يعانون بالفعل من قفزات هائلة في أسعار المواد الغذائية منذ تعويم الجنيه.