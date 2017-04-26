القاهرة - اخبار مصر

يحل فريق الشرقية ضيفًا على منافسه أسوان في الثامنة والربع مساء اليوم الاربعاء على استاد أسوان ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري العام لكرة القدم فى مواجهة صعبة للغاية فى ظل سعى الفريقين للهروب من شبح الهبوط.

تمثل خسارة لقاء اليوم لأي من الفريقين اقترابه من الهبوط للمظاليم، ويدخل كلا الفريقين اللقاء بطموح كبير بعد أن حقق كل منهما الفوز في اللقاء الأخير حيث تغلب أسوان علي شقيقه النصر للتعدين بهدف، بينما فاز الشرقية علي الداخلية بهدفين دون رد.

ويسعي فريق أسوان بقيادة أسامة عرابي لاستثمار إقامة اللقاء علي أرضه من أجل خطف الفوز الذي سيكون له دور كبير في اقتراب بقاء الفريق بالدوري حيث يحتل أبناء الجنوب المركز 15 برصيد 21 نقطة

وعلي الجانب الآخر يسعي فريق الشرقية بقيادة عماد النحاس لاستثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعبون بالفوز علي الداخلية، وتحقيق نتيجة ايجابية أمام ممثل الصعيد بعد أن ارتفع رصيده إلي 17 نقطة.