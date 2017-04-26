الكويت - أ ش أ

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن تراجع دور الأسرة أدى إلى تنامي العنف، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تشكل شخصية الفرد منها الأسرة، والمدرسة وغيرها، لذلك فإن الإصلاح العام يتوقف على إصلاح هذه المؤسسات، لنحقق النتائج المرجوة.

وأوضح – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ليل الثلاثاء على هامش زيارته الحالية للكويت، أن أي إنسان يتشكل فكريا عبر 5 مصادر هي الأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية والأصدقاء وأخيرا الإعلام، وبهذا الترتيب، ولكن ما يحدث حاليا عكس ذلك فالإنسان يتأثر حاليا بالإعلام أولا ثم الأصدقاء ثم المؤسسة الدينية والمدرسة وأخيرا الأسرة، وبالتالي فإن تراجع دور الأسرة أدى إلى تنامي العنف.

وأشار إلى أن الإرهابي له أسرة ونشأ في مدرسة وتردد على دور العبادة، وبالتالي تأثر بكل ذلك في تشكيل شخصيته، لذلك فالإصلاح العام يتوقف على إصلاح جميع هذه المؤسسات حتى نخرج بالنتيجة المطلوبة.

وفيما يتعلق باستقبال بابا الفاتيكان في زيارته القريبة لمصر، أكد أن حرص البابا فرنسيس وتأكيده على زيارة مصر، عقب الأحداث الإرهابية الأخيرة هو شهادة لمصر وشعبها، فالحوادث التي وقعت لا يقصد بها الأقباط في مصر وإنما “قلب” مصر وضرب وحدتها، فتلك الأحداث الإرهابية تستهدف الوطن، مؤكدا أن ذلك لن يكون له أي تأثير.