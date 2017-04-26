واشنطن -أ ش أ

أطلقت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” منطادا في حجم استاد رياضي من واناكا في ساوث أيلاند بنيوزيلندا، مهمته جمع بيانات في الفضاء القريب.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الأربعاء أنه بعد عدة محاولات للإطلاق أخفقت بسبب العواصف والأعاصير ، نجحت المحاولة الأخيرة ليبدأ المنطاد رحلة من المخطط أن تستمر 100 يوم.

وصممت ناسا المنطاد لرصد الجسيمات الكونية عالية الطاقة القادمة من خارج المجرة لدى اختراقها الغلاف الجوي للأرض.

ومن المتوقع أن يدور المنطاد حول الكوكب مرتين أو ثلاث، وسيجمع البيانات من ارتفاع 34 كيلومترا فوق الأرض.