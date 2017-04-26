كاراكاس -أ ش أ

أدانت النائب العام في فنزويلا لويزا أورتيجا أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أيام, والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 26 شخصا.

وتعهدت أورتيجا بتقديم كل المسئولين عن هذه الأعمال إلى العدالة, كما دعت جانبي الصراع السياسي إلى خفض درجة المواجهات..مضيفة إنها تشعر بالألم إزاء مقتل أي شخص, سواء كان مؤيدا للحكومة أو معارضا لها, كما أعربت عن رفضها الشديد للعنف كذراع للعمل السياسي, وضرورة ألا تقود السياسة إلى الدخول في حرب.

وتشهد فنزويلا منذ أسابيع احتجاجات على نطاق واسع بالعاصمة كاراكاس وغيرها من المدن من قبل متظاهرين مناهضين للحكومة طالبوا خلالها بإجراء انتخابات رئاسية جديدة وإطلاق سراح السياسيين المعارضين.

وتلقي المعارضة باللوم على الحكومة في الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت البلاد وتسببت في حدوث نقص في الأغذية والسلع الأساسية والأدوية.

وقال ناشطون بحقوق الإنسان” إن أكثر من ألف شخص قد اعتقلوا خلال الاضطرابات الأخيرة في فنزويلا, و لايزال هناك أكثر من 700 آخرين محتجزين” على حد قولهم.