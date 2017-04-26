نيويورك -أ ش أ

تصدرت رواية الكتاب الأسود لجيمس باتيرسون ودافيد ايليس قائمة نيويورك تايمز على مستوى الأعمال الأدبية..فيما احتلت رواية (أكاذيب كبيرة صغيرة) لليان موريارتي المركز الثاني.

وحلت رواية “كذبة متقنة” لليزا سكوت اولاين ثالثا فيما حلت رواية “ساعة الدفن” لجيفري ديفر رابعا، وجاءت رواية ” ثراون” التي يتناول فيها تيموثي زاهن جذور شخصية من الشخصيات الشهيرة لما يعرف بحرب النجوم في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير.

وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعا للنسخ الورقية والإلكترونية في الأسبوع الأخير فإنها جاءت كالتالي:

احتفظ كتاب “مدرسة قديمة” لبيل اوريلي وبروس فيرشتاين بالمركز الأول للأسبوع الثالث على التوالي كما استمر كتاب “زوجة حارس حديقة الحيوان” لديان اكيرمان في المركز الثاني هذا الأسبوع.

وجاء كتاب “مرثية هيل بيلي” لجى.دي.فانس في المركز الثالث فيما حل كتاب “أرقام مخفية” لمارجوت لي شيتيرلي رابعا.

وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب للأسبوع الأخير جاء كتاب :” المسيح الحقيقي ” لديفيد ليمبوغ.