القاهرة - اخبار مصر

يحل فريق مصر المقاصة ضيفا ثقيلا علي الداخلية فى الثالثة والربع عصر اليوم الاربعاء على ملعب كلية الشرطة في افتتاح مباريات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري العام لكرة القدم.

يرفع المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، شعار لا بديل عن الفوز، لتعويض النقاط التى فقدها الفريق، بعد خسارته الأخيرة من وادى دجلة، وتوقف رصيده عند ٥٧ نقطة، فى المركز الثانى، بفارق ١٠ نقاط خلف الأهلى المتصدر.

ويعتمد جلال علي مجموعة متميزة من اللاعبين يتقدمهم أحمد الشيخ وجون أنطوي وفوافي وحسين الشحات وهشام محمد.

على الجانب الآخر، يتطلع الداخلية، بقيادة علاء عبدالعال، لوقف نزيف النقاط، وتعويض خسارته الأخيرة من الشرقية بهدفين للاشىء، وتوقف رصيده عند ٢٠ نقطة فى المركز السادس عشر، وعكف المدير الفنى خلال الأيام الماضية، على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها.

ويسعى الداخلية لحصد نقاط اللقاء من أجل الاقتراب من البقاء حيث حقق الفريق الفوز بثلاثية علي الإنتاج الحربي الأسبوع الماضي.