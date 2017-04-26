القاهرة - أخبار مصر

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، بتفقد سير العمل بالانفاق الجديدة الجاري إنشاؤها بمنطقة قناة السويس، وذلك في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب المنعقد بالإسماعلية.

وعقب ذلك يستكمل الرئيس جلسات الحوار في مؤتمر الشباب وتتناول الجلسة الاولى “آفاق التنمية في قطاعي النقل والاسكان وآفاق التنمية في محور قناة السويس”، والجلسة الثانية تتناول” مواجهة ارتفاع الاسعار”، و الثالثة تتناول استفسارات الشباب للرئيس، والرابعة تتناول “محاكاة الاقتصاد المصري”.

وافتتح الرئيس السيسي الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.