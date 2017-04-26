القاهرة - اخبار مصر

تنطلق منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة اليوم الاربعاء وتستمر حتى 30 أبريل الجارى بالمغرب، بمشاركة المنتخب الوطنى.

يشارك المنتخب ببعثة برئاسة شوقى عمران عضو مجلس إدارة الاتحاد وتضم لاعبى الرومانية والحرة بالإضافة إلى لاعبة الكاديت، بجانب بالجهاز الإدارى والفنى والطبى.

يذكر أن محمد محمود عضو مجلس إدارة الاتحاد فاز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى للعبة، بحصوله على 28 صوتًا، خلال الجمعية العمومية التى أقيمت على هامش البطولة.