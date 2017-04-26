واشنطن - وكالات

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حظر على نقل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم على الطائرات القادمة من أوروبا.

وأشار مصدر في الحكومة البريطانية إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا الحظر سيشمل الرحلات الجوية من لندن إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن سلطات الولايات المتحدة حظرت، في مارس هذا العام، حمل الأجهزة الإلكترونية، التي يتجاوز حجمها الهواتف المحمولة، على متن الطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة للقادمين من بلدان عدة.