فرانكفورت - وكالات

فاز اينتراخت فرانكفورت 7-6 بركلات الترجيح على مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ ليتأهل لنهائي كأس ألمانيا لكرة القدم لأول مرة في 11 عامًا ويضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ حامل اللقب أو بروسيا دورتموند.

ووضع تاليب تاواتا الفريق الزائر في المقدمة بعد أن سيطر على اللعب في أول 15 دقيقة بينما بدا جلادباخ، الذي غاب عنه ثمانية لاعبين بسبب الإصابة، بدون خطة طيلة الشوط الأول بأكمله.

ووجد ابراهيما تراوري بعض المساحة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليرسل تمريرة عرضية حولها يوناس هوفمان إلى الشباك عند الزاوية البعيدة ليدرك التعادل.

وتحسن أداء جلادباخ في الشوط الثاني لكنه صنع القليل من الفرص في مباراة باهتة وصلت في النهاية لركلات الترجيح.

وسجل الفريقان أول ست ركلات قبل أن ينقذ لوكاس هراديتسكي حارس فرانكفورت محاولتين على التوالي ونفذ برانيمير هرجوتا لاعب جلادباخ السابق ركلة الترجيح الحاسمة لصالح فرانكفورت.

وفاز فرانكفورت، الذي خسر في النهائي أمام بايرن عام 2006، بآخر ألقابه الأربعة في كأس ألمانيا في 1988.

ويلتقي بايرن بملعبه مع دورتموند اليوم الأربعاء من أجل مكان في نهائي 27 مايو في برلين.