بكين - ا ش ا

دشنت الصين اليوم الأربعاء حاملة طائراتها الثانية والتى تعد الاولى التى تقوم ببنائها بشكل مستقل، وذلك في حوض بناء السفن في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد.

وتم نقل الحاملة الجديدة من الحوض الجاف إلى المياه خلال حفل التدشين الذي بدأ في حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت بكين بموقع حوض بناء السفن في داليان التابع لشركة صناعة بناء السفن الصينية.

كانت الصين اعلنت رسميا فى 31 ديسمبر 2015 انها تقوم ببناء حاملتها الثانية للطائرات وتبلغ ازاحتها 50 الف طن وانها سوف تكون قاعدة للمقاتلات من طراز ت-15 وأنواع أخرى من الطائرات.