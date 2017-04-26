أخبار مصر - سماء المنياوى

أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطــروح ، عن قيام قافلة طبية علاجية تحت رعاية اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح للتوجه الي مدينة النجيلة والقري التابعة لها والمناطق المجاورة من اليوم حتى غداً الخميس.

وأضاف بان القافلة ستقوم بإجراء الكشف الطبي على المواطنين ، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المطلوبة من موقع القافلة بها تخصصات ” باطنة – جلدية – انف واذن – جراحة – عظام – اطفال نسا وتوليد- اشعة تحاليل طبية ” اليوم للقافلة النجيلة القبلية وغداً النجيلة البحرية .

ومن جانبه أكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح باننا مستمرون في دفع وتوفير القوافل الطبية لأهالي المدن والقري والنجوع النائية والبعيدة عن المدن تلبية لمطالب المواطنين

وشدد المحافظ علي ضرورة توفير كافة التيسيرات لعمل القافلة ضمانا لنجاح عملها على أكمل وجه مؤكداً على ضرورة الإعلان عن القافلة عبر وسائل الإعلام لضمان أكبر نسبة استفادة منها