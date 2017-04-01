وكالات

لقي فنزويليان مصرعهما يوم الثلاثاء بالرصاص في مظاهرات سياسية ليرتفع عدد القتلى أثناء الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو هذا الشهر إلى 26.

وقال مكتب الإدعاء إن أورلاندو ميدينا (23 عامًا) قتل بالرصاص في شارع بولاية لارا في غرب البلاد خلال احتجاج وصفته وسائل إعلام محلية بأنه معارض لمادورو.

وقال المسؤول بولاية ميريدا طارق صعب إن لويس ماركيز (52 عامًا) توفي في الساعات الأولى من الصباح بعد إصابته بالرصاص يوم الإثنين في مظاهرة مؤيدة لمادورو.

وذكر مكتب الإدعاء العام يوم الثلاثاء أنه خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من الفوضى منذ أن بدأت المعارضة الفنزويلية احتجاجاتها لقي 15 شخصًا حتفهم في أعمال العنف المحيطة بالمظاهرات بينما قتل 11 آخرون في عمليات نهب أثناء الليل.

وتحدث نشطاء سياسيون ووسائل إعلام فنزويلية عن أعداد أكبر من القتلى لكنها لم تتأكد بعد.

ويتهم الحزب الاشتراكي الحاكم خصومه بالسعي لإنقلاب عنيف بتواطؤ أمريكي بينما تقول المعارضة إن مادورو دكتاتور يقمع الاحتجاجات السلمية.