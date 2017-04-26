لندن - وكالات

عزز فريق تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اكتسح ضيفه ساوثامبتون 4-2، يوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وتقدم البلجيكي إدين هازارد بهدف لتشيلسي في الدقيقة الخامسة ثم تعادل الإسباني أوريول روميو فيدال لساوثامبتون في الدقيقة 25.

وتكفل المدافع جاري كاهيل بتسجيل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 45، ثم تقمص المهاجم الإسباني دييجو كوستا دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لتشيلسي في الدقيقتين 58 و89.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة أحرز المدافع ريان بيرتراند الهدف الثاني لساوثامبتون.

ورفع هذا الفوز رصيد تشيلسي في الصدارة إلى 78 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام الذي يلتقي اليوم الأربعاء مع مضيفه كريستال بالاس.

وتجمد رصيد ساوثامبتون عند 40 نقطة ليبقى في المركز التاسع.

واستعاد تشيلسي توازنه بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

وحقق تشيلسي فوزه الرابع والعشرين مقابل ثلاثة تعادلات وخمس هزائم.