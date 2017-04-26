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أغلق مؤشر ناسداك المجمع عند مستوى قياسي مرتفع فوق حاجز 6000 نقطة يوم الثلاثاء بينما اقترب مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز من أعلى مستوياتهما التي سجلاها مؤخرًا مع حصول بورصة وول ستريت على دعم من نتائج قوية أبرزت عافية الشركات الأمريكية.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 232.23 نقطة أو ما يعادل 1.21 بالمئة إلى 20996.12 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 14.46 نقطة أو 0.61 بالمئة ليغلق عند 2388.61 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعًا 41.67 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 6025.49 نقطة بعد أن اخترق أثناء الجلسة حاجز 6000 نقطة للمرة الأولى في أكثر من 17 عامًا.