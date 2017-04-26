البحيرة - أخبار مصر

تمكنت الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء من إخماد حريق هائل بجراح أتوبيسات شركة غرب الدلتا.

تلقى علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطارًا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحمايةالمدنية بالواقعة، على الفور هرعت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ .

وتبين نشوب حريق هائل بجراج أتوبيسات غرب الدلتا بشارع النصر بدمنهور، وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى الأتوبيسات البالغ عددهم 40 أتوبيسًا، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق .

ونتج عن ذلك إحتراق عدد 2 أتوبيس و 3 سيارات ملاكى، وتبين من الفحص أن السبب الرئيسى للحريق ماس كهربائى، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة .