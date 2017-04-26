أبوظبي - أ ش أ

تنطلق اليوم فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في الفترة من 26 أبريل إلى 2 مايو المقبل وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،

ويحتفي «أبوظبي الدولي للكتاب» هذا العام بالصين، ضيف شرف المعرض، وبإعادة إطلاق مشروع طريق الحرير ثقافياً من العاصمة أبوظبي، إضافة إلى الاحتفاء بمنجز الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الذي اختير شخصية محورية، يتركز حولها جزء من البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض.

وتجسد هذه الدورة النجاح المتزايد عاماً بعد عام من حيث تحقيق زيادة في المساحات المحجوزة لتصبح 35148 متراً مربعاً، بعدد إجمالي للعارضين بلغ 1320 عارضاً، وبزيادة قدرها 60 عارضاً عن السنة الماضية، يمثلون 65 دولة من حول العالم، وبما يزيد على 500 ألف عنوان بأكثر من 30 لغة، وبرنامج يضم أكثر من 800 جلسة حوارية وندوة وورشة عمل.