نيودلهى - وكالات

تتجه الحكومة الهندية لإنشاء ملاجئ للأبقار الضالة، وهي الحيوان المقدس في الديانة الهندوسية، بهدف منع تهريب الماشية في البلاد حيث قتل مسلم كان ينقل أبقارًا من قبل متشددين هندوس.

وذكرت لجنة حكومية في توصيات أرسلت للمحكمة العليا أن “كل منطقة يتعين عليها إيجاد ملجأ سعة 500 حيوان ضال على الأقل. سيساعد هذا في الحد من تهريب الحيوانات الضالة”.

يأتي هذا المقترح بالتزامن مع تصاعد حدة العنف الديني بسبب الأبقار وبعد مقتل مسلم كان ينقل حيوانات رعي من قبل متشددين هندوس قبل ثلاثة أسابيع.

وأوضحت اللجنة أن مسؤولية الحكومة الهندية هي ضمان أمن ورعاية هذه الحيوانات، خاصة بدءاً من اللحظة التي تتوقف فيها عن إنتاج الحليب ويمكن نقلها بشكل غير قانوني إلى دول أخرى حيث لا يحظر ذبحها.

جدير بالذكر أن البقرة تعد حيوانًا مقدسًا في الديانة الهندوسية التي يعتنقها أغلبية سكان الهند، ويحظر استهلاكها وتوجد قوانين تجرم ذلك في ولايات كثيرة من البلاد.