واشنطن - وكالات

إرتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء متعافية من خمس جلسات متتالية من الخسائر وقبل بيانات من المتوقع أن تظهر إنخفاضًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي لأقرب استحقاق 33 سنتا أو 0.67 بالمئة لتسجل عند التسوية 49.56 دولار للبرميل مرتدا عن سلسلة إنخفاضات بلغت 7.4 بالمئة.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 52.10 دولار للبرميل.

ويتوقع محللون أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.