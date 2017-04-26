أسوان - ا ش ا

أشاد اللواء مجدي حجاز يمحافظ أسوان بمشروع شباب الخريجين العملاق بمنطقة وادي النقرى بدائرة مركز نصر النوبة ، مؤكدا أن المشروع نموذجاً للمجتمع الزراعى المتكامل على أرض أسوان.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ أسوان اليوم لبدء موسم حصاد محصول القمح بمشروع شباب الخريجين بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة وهو أحد المشروعات القومية لأراضى شباب الخريجين والتابع لوزارة الزراعة ويضم المشروع 5 قري تشمل 2813 أسرة من شباب الخريجين وصغار المنتفعين والمزراعيين يقومون بزراعة حوالى 15 ألف فدان بمختلف المحاصيل الزراعية منها 8 آلاف فدان من محصول القمح والذى يصل متوسط إنتاجها إلى 18 ألف طن قمح سنوياً بالإضافة إلى مساحة 50 ألف فدان للمستثمرين يتم زراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصول القمح.

كما تفقد محافظ أسوان خلال جولته, مشروع تجميع محصول البصل الجاف والذي تقوم بتنفيذه لأول مرة الجمعية الزراعية بقرية الأمال والتي تضم 150 فدان بصل بإنتاجية تتراوح ما بين 18 : 22 طن للفدان الواحد وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.