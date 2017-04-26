صحافة عربية: هادي: المرجعيات الثلاث مفتاح السلام في اليمن
أخبار مصر - الاربعاء 26 إبريل - فيصل زكى
* 26 قتيلاً بغارات تركية ضد الأكراد في سوريا والعراق.
* الإمارات تشدد على أهمية التعاون الإقليمي لتنظيم حركة هجرة العمالة.
* واشنطن تعلن استعدادها لمواجهة استفزازات بيونج يانج.
* كوريا الشمالية تجري تدريبات عسكرية كبيرة.
*المحكمة العليا الأميركية ترفض نشر تقرير حول «برنامج التعذيب».
* 10 قتلى بانفجار حافلة شمال غرب باكستان.
* محكمة يونانية ترفض تسليم تركيا ثلاثة جنود فارين
* أولاند يحذر من أن الفوز على اليمين المتطرف ليس مضمونا.
* ماكرون ولوبان حضرا مراسم تكريم قتيل اعتداء «الشانزيلزيه» .
* الرئيس الأمريكي يحرز الدرجة الكاملة في الحرب على الإرهاب.
*بريطانيا ترفض الاعتذار عن وعد «بلفور» المشؤوم.
* المكلا تثمن جهود الإمارات في تحريرها من الإرهاب.
* الجيش اليمني يستعد لاقتحام مدينة «موزع».
* ضبط إرهابيين يرتدون ملابس نسائية في المكلا.
* القوات العراقية تحاصر داعش في الموصل والتنظيم يقتل 15 مدنياً.
*بدء تطهير قضاء الحضر بالساحل الأيمن..و«أسود الصحراء» تدك أوكار الإرهابيين بالأنبار.
* 12 قتيلاً وعشرات الجرحى بضربات جوية في ريف إدلب.
* انطلاق العيادة الكويتية المتنقلة الثانية لأهالي حلب.
* إضراب شامل في الضفة الغربية غداً نصرة للأسرى.
* مقتل 4 جنود بالجيش الوطني باشتباكات في بنغازي.
* 5 قتلى بضربة جوية في جنوب ليبيا.
* الخرطوم تتهم جوبا بدعم متمردي «الشعبية».
* وفد من الجامعة العربية يراقب الانتخابات الجزائرية.
* نتنياهو يلغي لقاء مع وزير الخارجية الألماني.
* إسرائيل: تعيين أول عربية قاضية في المحكمة الشرعية.
*المعارضة تدعو لمظاهرات جديدة اليوم.
* مقتل 23 شخصاً خلال احتجاجات مناوئة للرئيس الفنزويلي.
* الإمارات تعلن تقديم 100 مليون دولار دعماً لليمن في 2017 .
* قبليون يأسرون 7 من مسلحي الحوثي.
* اﺑﻦ ﺩﻏﺮ: ﺟﻬﻮﺩ الأشقاء بمجلس التعاون خففت معاناتنا.
* نسف زورق حوثي مفخخ على مقربة من سواحل جازان السعودية .
* يمنيون :دعم سخي وموقف أصيل من «أولاد زايد الخير» وتأكيد لروابط الأخوة.
* هادي يجدد إشادته بموقف روسيا الداعم للشرعية.
* مراكز طبية مستحدثة لمعالجة المصابين قرب خط الجبهة بالموصل.
* لاجئون بغزة يتظاهرون ضد أزمة الكهرباء و«حماس» تهاجم عباس .
* اجتماع خليجي في الرياض غداً للتصدي لتدخلات إيران.
* القوانين الانتخابية تسابق الزمن مع اقتراب جلسة التمديد للبرلمان اللبناني.
* تسليم 5 جثث لمخطوفين من معلولا إلى السلطات السورية.
* روسيا ترفض العقوبات الأمريكية على سوريا وستتصدى لمحاولات تغيير النظام.
* الخارجية الكازاخستانية : نأمل في حضور ممثلي جميع الأطراف السورية لقاء أستانة .
* تونس : عودة الجدل إلى مبادرة السبسي للمصالحة الاقتصادية.
* تركيا : رفض طعن المعارضة في نتيجة الاستفتاء.
* تكلفة الجدار مع المكسيك تهدد بوقف التمويل الفيدرالي في الولايات المتحدة.
* السلطة تدين طي الاحتلال ملف قتل فتاة في القدس.
*القوى الكبرى تفحص في فيينا مدى التزام طهران بالاتفاق النووي.
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