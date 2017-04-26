أخبار مصر - الاربعاء 26 إبريل - فيصل زكى

* 26 قتيلاً بغارات تركية ضد الأكراد في سوريا والعراق.

* الإمارات تشدد على أهمية التعاون الإقليمي لتنظيم حركة هجرة العمالة.

* واشنطن تعلن استعدادها لمواجهة استفزازات بيونج يانج.

* كوريا الشمالية تجري تدريبات عسكرية كبيرة.

*المحكمة العليا الأميركية ترفض نشر تقرير حول «برنامج التعذيب».

* 10 قتلى بانفجار حافلة شمال غرب باكستان.

* محكمة يونانية ترفض تسليم تركيا ثلاثة جنود فارين

* أولاند يحذر من أن الفوز على اليمين المتطرف ليس مضمونا.

* ماكرون ولوبان حضرا مراسم تكريم قتيل اعتداء «الشانزيلزيه» .

* الرئيس الأمريكي يحرز الدرجة الكاملة في الحرب على الإرهاب.

*بريطانيا ترفض الاعتذار عن وعد «بلفور» المشؤوم.

* المكلا تثمن جهود الإمارات في تحريرها من الإرهاب.

* الجيش اليمني يستعد لاقتحام مدينة «موزع».

* ضبط إرهابيين يرتدون ملابس نسائية في المكلا.

* القوات العراقية تحاصر داعش في الموصل والتنظيم يقتل 15 مدنياً.

*بدء تطهير قضاء الحضر بالساحل الأيمن..و«أسود الصحراء» تدك أوكار الإرهابيين بالأنبار.

* 12 قتيلاً وعشرات الجرحى بضربات جوية في ريف إدلب.

* انطلاق العيادة الكويتية المتنقلة الثانية لأهالي حلب.

* إضراب شامل في الضفة الغربية غداً نصرة للأسرى.

* مقتل 4 جنود بالجيش الوطني باشتباكات في بنغازي.

* 5 قتلى بضربة جوية في جنوب ليبيا.

* الخرطوم تتهم جوبا بدعم متمردي «الشعبية».

* وفد من الجامعة العربية يراقب الانتخابات الجزائرية.

* نتنياهو يلغي لقاء مع وزير الخارجية الألماني.

* إسرائيل: تعيين أول عربية قاضية في المحكمة الشرعية.

*المعارضة تدعو لمظاهرات جديدة اليوم.

* مقتل 23 شخصاً خلال احتجاجات مناوئة للرئيس الفنزويلي.

* الإمارات تعلن تقديم 100 مليون دولار دعماً لليمن في 2017 .

* قبليون يأسرون 7 من مسلحي الحوثي.

* اﺑﻦ ﺩﻏﺮ: ﺟﻬﻮﺩ الأشقاء بمجلس التعاون خففت معاناتنا.

* نسف زورق حوثي مفخخ على مقربة من سواحل جازان السعودية .

* يمنيون :دعم سخي وموقف أصيل من «أولاد زايد الخير» وتأكيد لروابط الأخوة.

* هادي يجدد إشادته بموقف روسيا الداعم للشرعية.

* مراكز طبية مستحدثة لمعالجة المصابين قرب خط الجبهة بالموصل.

* لاجئون بغزة يتظاهرون ضد أزمة الكهرباء و«حماس» تهاجم عباس .

* اجتماع خليجي في الرياض غداً للتصدي لتدخلات إيران.

* القوانين الانتخابية تسابق الزمن مع اقتراب جلسة التمديد للبرلمان اللبناني.

* تسليم 5 جثث لمخطوفين من معلولا إلى السلطات السورية.

* روسيا ترفض العقوبات الأمريكية على سوريا وستتصدى لمحاولات تغيير النظام.

* الخارجية الكازاخستانية : نأمل في حضور ممثلي جميع الأطراف السورية لقاء أستانة .

* تونس : عودة الجدل إلى مبادرة السبسي للمصالحة الاقتصادية.

* تركيا : رفض طعن المعارضة في نتيجة الاستفتاء.

* تكلفة الجدار مع المكسيك تهدد بوقف التمويل الفيدرالي في الولايات المتحدة.

* السلطة تدين طي الاحتلال ملف قتل فتاة في القدس.

*القوى الكبرى تفحص في فيينا مدى التزام طهران بالاتفاق النووي.