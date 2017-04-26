باريس - وكالات

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد عقد مهاجمه ادينسون كافاني لمدة عامين ليستمر مع الفريق حتى 2020.

وسجل كافاني (30 عامًا) 125 هدفًا في 192 مباراة رسمية مع سان جيرمان منها 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا وفقًا لأرقام النادي.

وقال كافاني “بكثير من السعادة أمدد فترة ارتباطي بباريس سان جيرمان”.

وأضاف مهاجم أوروجواي “لطالما كان من الواضح لي أن الأولوية هي للاستمرار في ناد بحجم سان جيرمان”.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق الأهداف خلف موناكو.