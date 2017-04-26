نيويورك - وكالات

هبط الذهب إلى أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الثلاثاء مع انحسار القلق في الأسواق من فوز مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان في الجولة الأولى من إنتخابات الرئاسة الفرنسية وهو ما فتح شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر مثل الأسهم وأبعدهم عن المعدن النفيس.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.92 بالمئة إلى 1263.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك مسجلا أضعف أداء ليوم واحد منذ الثاني من مارس (آذار). وهبط الذهب في وقت سابق إلى 1261.41 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 11 أبريل .

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 في المئة لتبلغ عند التسوية 1267.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 1.79 بالمئة إلى 17.58 دولار للأوقية بعدما لامست أدنى مستوياتها في شهر عند 17.51 دولار.

وتراجع البلاتين 0.97 في المئة إلى 949.70 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.31 بالمئة إلى 797.50 دولار للأوقية.