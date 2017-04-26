القاهرة - أ ش أ

وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى مطار القاهرة الدولي مساء يوم الثلاثاء قادما من أثينا بعد زيارة لليونان استغرقت 3 أيام ، شارك خلالها فى فعاليات المؤتمر الوزاري الأول لتدشين منتدى الحضارات القديمة.

وألقى وزير الخارجية كلمة أمام المؤتمر أكد خلالها تصدى مصر بكل إمكانياتها لقوى الظلام، وترحيبها بالمشاركة في هذا الإطار الثقافي الجديد الذي يستجيب لتحديات المرحلة كأداة للدبلوماسية الثقافية على الساحة الدولية.

معرباً عن تأييد مصر الكامل لهذه المبادرة وما سينبثق عن هذا المنتدى من أنشطة وفعاليات، وتناول شكري في كلمته خطورة ظاهرة الإرهاب التي باتت تمثل تهديدا مباشرا لمسيرة الحضارة الإنسانية في العالم كله”.