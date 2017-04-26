كندا - وكالات

أصدرت شركة كندية ناشئة جديدة تدعى Lyrebird برنامج ذكاء اصطناعى خطير للغاية، يمكنه استنساخ أصوات الناس بكل سهولة ودقة، ونشرت الشركة مقطع مدته 30 ثانية على موقع “ساوند كلاود” يعكس قدرات خوارزميات التى يعمل بها البرنامج الجديد، حيث تمكن البرنامج استنساخ صوت آلى لباراك أوباما، ودونالد ترامب، وهيلارى كلينتون.

ووفقا لموقع “ديلى دوت” الأمريكى، فالبرنامج الجديد مخيف بشكل كبير، فهو لا يستنسخ نبرة الصوت فقط بل أيضا يحاكى طريقة الكلام والسكتات وغيرها من الأمور البسيطة التى تجعلك عاجزا عن التميز بين صوت الشخص الحقيقى وتقليديه، فهو يلتقط بخبرة الأنماط الصوتية التى يمكن التعرف عليها على الفور.

وقالت الشركة عبر المقاطع التى طرحتها على موقع “ساوند كلاود” إن خوارزمياتها يمكن أن تمزج العاطفة مع الكلام وتتيح للعملاء جعل الأصوات غاضبة، أو متعاطفة، ويمكن استخدام تلك التقنية فى تطبيق أصوات المشاهير على الرسوم المتحركة والأفلام وألعاب الفيديو.

ولكن على الرغم من أنها مفيدة، إلا أن خوارزميات التعلم الآلى المستخدمة لتقليد صوت شخص ما يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، مثل النصب والاحتيال وبشكل عام أى مشكلة أخرى يمكن أن تحدث بسبب سرقة هوية شخص آخر.