القاهرة - أ ش أ

وصل رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد إلى القاهرة قادما من المغرب وذلك للمشاركة اليوم الأربعاء في عملية سحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولتي دوري الأبطال لعام 2017 وبطولة كأس الكونفيدرالية 2017 بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.

وكان في استقبال رئيس الاتحاد الأفريقي الحكم الدولي عبد الحميد رضوان ، تجدر الإشارة إلى أن أبرز المشاركين في القرعة من مصر اللاعب وائل جمعة والذي اعتزل في عام 2014 وحقق رقما غير مسبوق بفوزه بستة ألقاب لبطولة الكاف بدوري الأبطال مع فريق الأهلي أعوام 2001 ، 2005 ، 2006 ، 2008 ، 2012 و2013 بالإضافة لخمسة ألقاب لــ “الكاف بكأس السوبر”.

وكان المدافع القوي عضواً بالجيل الذهبي للأهلي مع لاعبين مثل عصام الحضري ومحمد بركات وشادي محمد وهو الجيل الذي سيطر على كرة القدم في إفريقيا وقت ذروته .