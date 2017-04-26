روما - أ ش أ

أكد وزير الصناعة الإيطالي كارلو كاليندا إن “أليطاليا” لن يجري تأميمها وإستبعد ضخ أموال عامة في شركة الطيران التي تعاني خسائر بعدما صوت العاملون برفض أحدث خطة لإنقاذها.

وأبلغ كاليندا التليفزيون الحكومي الإيطالي أن إنفاق “المليارات من الأموال العامة لدعم شركة خاسرة… ليس خيارًا عمليًا… المواطنون لا يريدون ذلك”.

وقال الوزير إن نحو ثمانية مليارات يورو (8.8 مليار دولار) من أموال الدولة تم ضخها على مدى سنوات لجعل أليطاليا تستمر في نشاطها.

وأضاف أن من المرجح وضع “أليطاليا” تحت إدارة خاصة “لفترة قصيرة” يتم بعد ذلك بيع جزئي أو كلي لأصول الشركة أو تصفيتها.