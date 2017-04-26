رام الله - أ ش أ

صادقت وزارة الإسكان الاسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس على مخطط لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في محيط مطار القدس وأراضي قلنديا المحيطة في المنطقة الاستيطانية المسمى “عطروت” المقامة على أراضي المواطنين في شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت إحدى القنوات العبرية مساء يوم الثلاثاء أن مخطط البناء الجديد يقع بالقرب من منازل الفلسطينيين، و”كان من المفترض الموافقة عليه منذ سنوات إلا أنه تم تجميده بسبب معارضة الإدارة الأميركية السابقة”.