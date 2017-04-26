صحافة مصرية: تحيا مصر.. بقوة شبابها .. الرئيس: ثقتى مطلقة بعظمة الشعب وحماسه
أخبار مصر - الاربعاء 26 إبريل - فيصل زكى
* بمشاركة 1200 شاب وفتاة.. السيسى يطلق مؤتمر الشباب من الإسماعيلية فى ذكرى تحرير سيناء.
* هاشتاج مؤتمر الشباب يتصدر تويتر.
* فى رسالة بدأها بـ«السلام عليكم» وختمها بـ«تحيا مصر» : بابا الفاتيكان يبدى سعادته بزيارة أرض الأنبياء وهبة النيل.
* الافتاء ترحب بزيارة فرانسيس للقاهرة.
* اليوم.. انطلاق جولة الحوار بين مجلسى حكماء المسلمين والكنائس العالمى.
* المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام يجتمع اليوم لاستكمال تشكيل اللجان.
* أرقام جلوس الثانوية العامة فى المدارس 11 مايو.
* حضور محدود للطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.
* المريدون: الإرهاب وارتفاع الأسعار السبب.
* الدورى على «جناح يمامة» بالقمة.. و«كف عفريت» فى القاع .
* الأهلي يعزف لحن أنا البطل .. والمقاصة الأقرب للثاني و6 أندية فى دوامة الهبوط.
* الرئيس يفتتح المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء .
* السيسى: ثقتى مطلقة فى عقلية الوطن وقدرات شبابه.
* احتفالات شعبية ورسمية بالمحافظات فى ذكرى تحرير سيناء.
* شهادات الأبطال فى فيلم «غنوة عالسمسمية».
* اليونان تؤكد تضامنها مع مصر فى مكافحة الإرهاب .
* الرئيس اليونانى يشيد بجهود السيسى لتعزيز الاستقرار.
*عبد الغفار أمام المجلس التنفيذى لليونسكو: تكيف أطر التعاون مع إفريقيا بمجالات التعليم والتكنولوجيا.
* مجلس جامعة القاهرة يناقش ترتيبات امتحانات نهاية العام.
* وزير النقل: توسيع طريق السويس ـ الإسماعيلية وزيادة طاقة نقل البضائع بالقطارات.
* 30 بئر مياه جوفية ومركز للتنبؤ المناخى والأمطار تنفذها مصر بالكونغو.
* الهجرة والعدل تبحثان إنشاء صندوق دعم قانونى للمصريين فى الخارج.
* توفير أماكن لتجميع مشروعات الشباب بالقاهرة.
* راشد أمام منتدى السياحة العالمية: الاهتمام بالبحث والتطوير للنهوض بقطاع السياحة فى المنطقة.
* إقامة 10 أسواق تجارية بمشروع «دار مصر» بالقاهرة الجديدة.
* اجتماع لبحث إقرار العلاوة لـ 17 مليون عامل بالقطاع الخاص.
* لتوفير مليون فرصة عمل ..تعميم مشروع « وظيفتك جنب بيتك » فى جميع المحافظات.
* نيابة عن الرئيس..محافظ أسوان يقلد الأم المثالية «وسام الكمال».
*سفير دولة بيرو يدعو مواطنى أمريكا الجنوبية لزيارة شرم الشيخ.
* معهد تطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ.
* ضبط 32 منشأة طبية دون ترخيص بالفيوم.
* الأهلى يدرس الاعتذار عن عدم المشاركة فى دورى أبطال العرب بسبب الحلم الإفريقى.
* الزمالك يتقدم بـ «مذكرة موحدة» للفيفا والجبلاية و«التظلمات» بشأن أزمة المقاصة.
* توجه لمكان الاحتفال علي زورق بحري..السيسي يفتتح المؤتمر الوطني للشباب.. علي ضفاف قناة السويس.
* عرض فيلم عن مقاومة الاحتلال الإنجليزي.. والرئيس يصافح أبطال العمليات الفدائية.
* جلسات المؤتمر تناقش مواجهة ارتفاع الأسعار والرعاية الصحية والتنمية المستدامة في البترول والكهرباء.
* شباب البرنامج الرئاسي يعرض نموذج محاكاة الدولة المصرية ومناقشة التحديات.
* إسماعيل والوزراء في جلسة تنمية محور قناة السويس.
* تدشين مبادرة “اسأل الرئيس” علي الإنترنت.
* الرئيس يزور الأنفاق ويشارك في 4 جلسات اليوم.
* بمشاركة خمس وزارات و21 مؤسسة اجتماعية.
* المشروع القومي “لأطفال بلا مأوي” يبدأ في القاهرة والجيزة والقليوبية.
* 114 مليون جنيه من “تحيا مصر” لإنقاذ 15 ألف طفل خلال 3 سنوات.
* بعد رصد 50 مليون جنيه لإنشاء متحف بها: الجدل مستمر حول محمية “الغابة المتحجرة”.
* المواطنون: تتعرض يوميا للسرقة ونرفض تحويلها لعمارات فاخرة.
* المتحدث باسم الفاتيكان:لسنا قلقين من الأمن في القاهرة.
* مصر قوة لا يستهان بها.. ومحور السلام بالمنطقة.
* برعاية الإمام الأكبر ومشاركة بابا الفاتيكان والأنبا تواضروس ..رموز الأديان في أحضان الأزهر غداً.
* مؤتمر السلام العالمي يطلق دعوة لترسيخ المحبة والرحمة ونبذ العنف.
* وزير التنمية المحلية : مليون وظيفة في مشروعات “وظيفتك جنب بيتك”.
*70 مليون جنيه لتدوير المخلفات بكفر الشيخ.
*سحر نصر تبحث مجالات التعاون مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.
*وزيرة الاستثمار : مكافحة الفساد وتشجيع المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة.. أهم محاور التنمية.
* رمضان عندنا و “العيد عندنا” و”صيف معانا” حملات ترويجية للسائح العربي.
* والي : صرفنا مليوناً و320 ألف جنيه ل33 مصاباً في حادثي مارجرجس والمرقسية.
* أسرار الساعات الأخيرة بين الزمالك و”متعب”.
* “القناص” يخشي جماهير الأهلي ومصير الحضري.
* كوبر يخرج عن صمته.. وينفجر: لن أجامل أي لاعب علي حساب حلم المونديال.
* جلسة طارئة مع المسابقات بسبب “الموسم الجديد”.
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