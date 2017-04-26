أخبار مصر - الاربعاء 26 إبريل - فيصل زكى

* بمشاركة 1200 شاب وفتاة.. السيسى يطلق مؤتمر الشباب من الإسماعيلية فى ذكرى تحرير سيناء.

* هاشتاج مؤتمر الشباب يتصدر تويتر.

* فى رسالة بدأها بـ«السلام عليكم» وختمها بـ«تحيا مصر» : بابا الفاتيكان يبدى سعادته بزيارة أرض الأنبياء وهبة النيل.

* الافتاء ترحب بزيارة فرانسيس للقاهرة.

* اليوم.. انطلاق جولة الحوار بين مجلسى حكماء المسلمين والكنائس العالمى.

* المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام يجتمع اليوم لاستكمال تشكيل اللجان.

* أرقام جلوس الثانوية العامة فى المدارس 11 مايو.

* حضور محدود للطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.

* المريدون: الإرهاب وارتفاع الأسعار السبب.

* الدورى على «جناح يمامة» بالقمة.. و«كف عفريت» فى القاع .

* الأهلي يعزف لحن أنا البطل .. والمقاصة الأقرب للثاني و6 أندية فى دوامة الهبوط.

* الرئيس يفتتح المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء .

* السيسى: ثقتى مطلقة فى عقلية الوطن وقدرات شبابه.

* احتفالات شعبية ورسمية بالمحافظات فى ذكرى تحرير سيناء.

* شهادات الأبطال فى فيلم «غنوة عالسمسمية».

* اليونان تؤكد تضامنها مع مصر فى مكافحة الإرهاب .

* الرئيس اليونانى يشيد بجهود السيسى لتعزيز الاستقرار.

*عبد الغفار أمام المجلس التنفيذى لليونسكو: تكيف أطر التعاون مع إفريقيا بمجالات التعليم والتكنولوجيا.

* مجلس جامعة القاهرة يناقش ترتيبات امتحانات نهاية العام.

* وزير النقل: توسيع طريق السويس ـ الإسماعيلية وزيادة طاقة نقل البضائع بالقطارات.

* 30 بئر مياه جوفية ومركز للتنبؤ المناخى والأمطار تنفذها مصر بالكونغو.

* الهجرة والعدل تبحثان إنشاء صندوق دعم قانونى للمصريين فى الخارج.

* توفير أماكن لتجميع مشروعات الشباب بالقاهرة.

* راشد أمام منتدى السياحة العالمية: الاهتمام بالبحث والتطوير للنهوض بقطاع السياحة فى المنطقة.

* إقامة 10 أسواق تجارية بمشروع «دار مصر» بالقاهرة الجديدة.

* اجتماع لبحث إقرار العلاوة لـ 17 مليون عامل بالقطاع الخاص.

* لتوفير مليون فرصة عمل ..تعميم مشروع « وظيفتك جنب بيتك » فى جميع المحافظات.

* نيابة عن الرئيس..محافظ أسوان يقلد الأم المثالية «وسام الكمال».

*سفير دولة بيرو يدعو مواطنى أمريكا الجنوبية لزيارة شرم الشيخ.

* معهد تطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ.

* ضبط 32 منشأة طبية دون ترخيص بالفيوم.

* الأهلى يدرس الاعتذار عن عدم المشاركة فى دورى أبطال العرب بسبب الحلم الإفريقى.

* الزمالك يتقدم بـ «مذكرة موحدة» للفيفا والجبلاية و«التظلمات» بشأن أزمة المقاصة.

* توجه لمكان الاحتفال علي زورق بحري..السيسي يفتتح المؤتمر الوطني للشباب.. علي ضفاف قناة السويس.

* عرض فيلم عن مقاومة الاحتلال الإنجليزي.. والرئيس يصافح أبطال العمليات الفدائية.

* جلسات المؤتمر تناقش مواجهة ارتفاع الأسعار والرعاية الصحية والتنمية المستدامة في البترول والكهرباء.

* شباب البرنامج الرئاسي يعرض نموذج محاكاة الدولة المصرية ومناقشة التحديات.

* إسماعيل والوزراء في جلسة تنمية محور قناة السويس.

* تدشين مبادرة “اسأل الرئيس” علي الإنترنت.

* الرئيس يزور الأنفاق ويشارك في 4 جلسات اليوم.

* بمشاركة خمس وزارات و21 مؤسسة اجتماعية.

* المشروع القومي “لأطفال بلا مأوي” يبدأ في القاهرة والجيزة والقليوبية.

* 114 مليون جنيه من “تحيا مصر” لإنقاذ 15 ألف طفل خلال 3 سنوات.

* بعد رصد 50 مليون جنيه لإنشاء متحف بها: الجدل مستمر حول محمية “الغابة المتحجرة”.

* المواطنون: تتعرض يوميا للسرقة ونرفض تحويلها لعمارات فاخرة.

* المتحدث باسم الفاتيكان:لسنا قلقين من الأمن في القاهرة.

* مصر قوة لا يستهان بها.. ومحور السلام بالمنطقة.

* برعاية الإمام الأكبر ومشاركة بابا الفاتيكان والأنبا تواضروس ..رموز الأديان في أحضان الأزهر غداً.

* مؤتمر السلام العالمي يطلق دعوة لترسيخ المحبة والرحمة ونبذ العنف.

* وزير التنمية المحلية : مليون وظيفة في مشروعات “وظيفتك جنب بيتك”.

*70 مليون جنيه لتدوير المخلفات بكفر الشيخ.

*سحر نصر تبحث مجالات التعاون مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.

*وزيرة الاستثمار : مكافحة الفساد وتشجيع المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة.. أهم محاور التنمية.

* رمضان عندنا و “العيد عندنا” و”صيف معانا” حملات ترويجية للسائح العربي.

* والي : صرفنا مليوناً و320 ألف جنيه ل33 مصاباً في حادثي مارجرجس والمرقسية.

* أسرار الساعات الأخيرة بين الزمالك و”متعب”.

* “القناص” يخشي جماهير الأهلي ومصير الحضري.

* كوبر يخرج عن صمته.. وينفجر: لن أجامل أي لاعب علي حساب حلم المونديال.

* جلسة طارئة مع المسابقات بسبب “الموسم الجديد”.