تونس - رويترز

اعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري يوم الثلاثاء إن تونس قررت رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى في ثلاث سنوات بعد هبوط الدينار إلى مستويات تاريخية منخفضة أمام اليورو.

ولم يذكر العياري سعر الفائدة المعدل في مقابلته مع التلفزيون الحكومي لكن السعر القياسي يبلغ حاليا 4.25 بالمئة. وقال المحافظ إن المزيد من التفاصيل ستعلن يوم الأربعاء.

وأضاف أن البنك المركزي ضخ يوم الثلاثاء 100 مليون دولار في السوق لدعم العملة المحلية التي هبطت إلى 2.53 دينار مقابل اليورو الأسبوع الماضي.