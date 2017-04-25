القاهرة - أ ش أ

واصل الرماة المصريون حصد الميداليات والمراكز الأولى في منافسات البطولة الأفريقية الثالثة عشر والشيخة فاطمة للرماية، حيث حقق أحمد قمر اليوم الثلاثاء، المركز الأول والميدالية الذهبية لمصر في منافسات أطباق الحفرة رجال، والتي تستضيفها ميادين ناديي الرماية وصيد أكتوبر، والتي تستمر فعالياتها حتى 3 مايو المقبل.

وفاز قمر بالمركز الأول والذهبية ، بعد منافسة شرسة مع مواطنه عبد العزيز محيلبة الذي أحرز المركز الثاني والميدالية الفضية، في حين حقق الرامي المغربي محمد رماح المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي مسابقة أطباق الحفرة فرق، فاز المنتخب الوطني المصري المكون من الثلاثي أحمد قمر وعبد العزيز محيلبة وأحمد توحيد، بالمركز الأول للفرق محققين 338 طبق من أصل 375 طبق، وجاء خلفهم المنتخب المغربي بقيادة محمد رماح محققا الميدالية الفضية برصيد 309 طبق فيما حل المنتخب الأنجولي في المركز الثالث متوجا بالبرونزية برصيد 292 طبق.

ورفع قمر ومحيلبة وتوحيد رصيد مصر من الميداليات إلى ثمانية بواقع 5 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، ضمن منافسات البطولة الإفريقية والشيخة فاطمة، حيث توج من قبل الرامي عزمي محيلبة بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الأطباق الإسكيت كما فاز الفريق المصري بذهبية الأطباق الإسكيت وفاز الرامي محمد حسام فؤاد ببرونزية الأطباق المزدوجة، وتوجت أمس سوزان جابر بذهبية أطباق الحفرة سيدات وتوجت نادين رخا بالبرونزية في نفس السباق.