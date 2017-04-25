الخرطوم - أ ش أ

أجاز المجلس الوطني (البرلمان) السوداني، في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر، التعديلات الدستورية على ملحق الحريات في عرضها الأخير، التي تأتي استجابة لمخرجات الحوار الوطني.

واستعرضت رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية الدكتورة بدرية سليمان عباس، مجمل المواد التي تم تعديلها والمتمثلة في التزاوج ورعاية الأسرة، وحق الحرية، والحرمة من الرق والسخرة، والمساواة، وحرمة الخصوصية، وحرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، وحرية التعبير والإعلام، وحرية الموالاة والتجمع والتنظيم، بجانب أبواب قضاة المحكمة الدستورية، ومجلس القضاء العالي، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وحكم انتقالي لولاة الولايات.