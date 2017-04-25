الإسماعيلية - أ ش أ

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر .

جاء ذلك استجابة لاقتراح احد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الحوار الذي أجراه مساء اليوم الثلاثاء مع الشباب خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الاسماعيلية.

ومن جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن الحكومة انتهت من اعداد القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة في اكتوبر الماضي وتم ارساله للبرلمان اول شهر نوفمبر بعد تنظيم 80 ورشة عمل مع ذوي الاعاقة في كل المحافظات، حيث تم اخذ اراء ذوي الاعاقة من الاعاقات الاربع، كما تم وضع تعريف جديد للاعاقات، ونوقش مشروع القانون في لجنة الاعاقة في مجلس النواب بحضور ذوي الاعاقة وحضور 50 جمعية أهلية، ووافقت عليه اللجنة واحالته الي الجلسة العامة للبرلمان الاسبوع القادم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ان القانون يستجيب لكل الاستحقاقات الدستورية والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة التي وقعتها مصر عام 2008. واضافت انه فور صدور القانون سيصدر معه اللائحة التنفيذية ليبدأ تطبيقه.

واشارت الي أن كل وزارة لديها برنامج بما ستقوم بتنفيذه في اطار هذا القانون، لافتة الي ان القانون يراعي حتي مواصفات الرصيف ليتلاءم مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.