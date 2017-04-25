الإسماعيلية - أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يبقى في مكانه ثانية واحدة إذا رفض المصريون بقاءه في الحكم.

جاء ذلك ردا على سؤال من أحد الشباب في لقاء الرئيس السيسي مساء اليوم الثلاثاء مع مجموعة من شباب اقليم القناة، حول رد فعله في حالة خسارته الانتخابات الرئاسية القادمة، إذا ما وافق على خوضها.

وقال الرئيس السيسي إن الله ترك لنا حرية الاختيار، ولن اسمح لنفسي أن أكون في مكاني هذا رغما عنكم، وأنا أقسمت أن احترم الدستور والقانون وأحاول تنفيذ هذا مع احتمال الخطأ.

وطالب الرئيس المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة واختيار ما يريدون، وقال “ويا رب في هذه الحالة أن يولي الله على مصر الأفضل، ولن أزيف الانتخابات ولن أكون مثل هؤلاء الذين يقررون يا إما الاستمرار في الحكم وإلا أن تنهدم بلدهم”.

وأكد الرئيس أنه لن يتشبث بمقعده، وقال ” اللي جاء بي هنا انتم لأنكم قلتم أنكم تريدونني، فليولي الله الحكم للافضل، والملك عطاء الهي لا أحد يأخذه من أحد وكما قلت

من قبل في مؤتمر بكلية الشرطة لماذا عندما يعطيني الله الملك أقبل وعندما ينزع عني الملك لا أقبل”.