أخبار مصر - حمودة كامل

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بوضع آلية منظمة للمتابعة المستمرة لكافة شكاوي ومشكلات المواطنين؛ ووضع الحلول العاجلة والجذرية، مؤكدا علي أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير في حل المشكلات، ومشددا عليهم بالتواجد المستمر وسط المواطنين للإستماع إلى متطلباتهم، وأنه لا تهاون في محاسبة أي مقصر في حق المواطن والشارع السكندري.

فقامت الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع حي شرق، وذلك لإصلاح كسر ماسورة مياه بالعقار الكائن بـ ٤٨٦ طريق الحريه بولكلى، والتي جاءت ردا علي الشكوي المقدمة من أهالي المنطقة بشأن كسر ماسورة المياه .

هذا وردا علي الشكوى المقدمة من سكان شارع خليل الخياط بشأن تواجد مخالفات إشغالات الطريق والباعة الجائلين ووجود محال بدون ترخيص، فقد قامت إدارة المتابعة الميدانية بفحص الشكوي والتنسيق مع حي شرق لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث شن الحي حملة مكبرة بتواجد شرطة المرافق وتم ازالة جميع إشغالات الطريق المتواجدة بالشارع، وجاري المتابعة من قبل الحي لعدم رجوع المخالفات مرة أخرى.

وردا علي الشكوي المقدمة بشأن تركيب أعمدة كهربائية أسفل الرصيف بشارع بورسعيد الإبراهيمية، فقامت إدارة المتابعة بالتنسيق مع حي وسط بخصوص الشكوي حيث تبين؛ قيام شركة توزيع الكهرباء بعمل إحلال للأعمدة المتواجدة بشارع بورسعيد وتم وضع أعمدة فايبر زرقاء على الرصيف، أما الأعمدة المتواجدة أسفل الرصيف هي أعمدة قديمة سييتم اخذ الكشافات منها ونشرها وازالتها.