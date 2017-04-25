روما - أ ف ب

أفادت مصادر في الشرطة الثلاثاء ان مغربيا في الـ 29 من عمره يشتبه في انه كان يخطط لشن هجوم ارهابي في ايطاليا ويعيش معزولا منذ تسع سنوات لدى اسرة ايطالية، قد اعتقل الاثنين في تورينو.

وكان منير العوال يقيم في ايطاليا بصورة غير مشروعة منذ 2008 ووضع تحت المراقبة قبل عام بسبب رسائله على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصفت الشرطة الايطالية المغربي بانه “خطير” و”تصرفاته غير متوقعة” بعد ان تلقت تحذيرا من مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي، واعتقل بتهم الانتماء الى عصابة هدفها ارتكاب اعمال ارهابية في العالم والتحريض على العنف وتشجيع الجريمة.

وكان المشتبه به ناشطا جدا على شبكة “زيلو” المشفرة للتواصل الاجتماعي، وأكد الشاب بانه بايع زعيم تنظيم “داعش” الارهابي، وكان ينشر معلومات عن وكالة “اعماق” التابعة للتنظيم واصفا السلوك الواجب انتهاجه في الدول الغربية للتحول الى مقاتل اجنبي “لا يلفت الانتباه” وتنفيذ اعتداءات ضد “الكفار” -حسب قوله- بالسكاكين او القنابل.

وكان المغربي يستخدم هواتف اشخاص آخرين وحتى هاتف الاسرة التي كانت تستضيفه منذ تسع سنوات (ام وابنها) ولم تكن تشك بشيء.