أخبار مصر- شيرين حسين

أوضح المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أنه قد تم نشر خبر بموقع جريدة المصريون يوم 23 أبريل الجاري تحت عنوان “التفاصيل الكاملة للاجتماع الاستهلالي لسد النهضة” به تصريحات منسوبة إلى الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة.

وينفي الدكتور علاء الظواهري صدور هذه التصريحات عنه أو صدور أي تصريحات له تتعلق باجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة.

هذا وتهيب وزارة الموارد المائية والري بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار حول أنشطة الوزارة وذلك لعدم بلبلة الرأي العام. كما تؤكد على أن أي تصريحات تصدر عن وزارة الموارد المائية والري إنما تصدر عن المتحدث الرسمي لها من خلال بيانات رسمية تصدرها الوزارة.