اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

فى حوار مباشر مع الشباب في إطار فعاليات “مؤتمر الشباب الدوري الثالث بالإسماعيلية” … وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتهنئة لشعب مصر بمناسبة احتفالات تحرير سيناء ، كما جدد التحية والشكر والتقدير لكل المصريين الذين صمدوا وتماسكوا خلال المرحلة الحالية برغم صعوبتها وما شهدته من سقوط شهداء ومصابين خلال المواجهة مع الإرهاب

السيسي يوجه التحية للمصريين الصامدين خلال المرحلة الصعبة التي تواجهها البلاد

كما تناول الرئيس السيسى العديد من قضايا الشأن الداخلى والمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف المجالات وخاصة فى سيناء التى استحوذت على اعلى معدل من الانفاق فى تنفيذ مشروعاتها القومية وبما يفوق أى محافظة على مستوى الجمهورية بكثير .

السيسي: حجم الإنفاق على تنمية سيناء يفوق أي محافظة

وكان الرئيس السيسي قد افتتح أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب بالتأكيد على ثقته في قدرات الشعب المصري وخاصة الشباب، كما وجه التحية لشهداء الوطن، بمناسبة ذكرى استعادة سيناء في الخامس والعشرين من أبريل.

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بالفيديو.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر الدوري الثالث للشباب

المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب يحظى بمشاركة 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى

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وخلال افتتاح مؤتمر الشباب … حرص الرئيس السيسي على مصافحة نماذج من أبطال حرب الاستنزاف حيث استعرض الفيلم التسجيلي لأعمالهم وكفاحهم الوطني.

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وكان الرئيس السيسى قد وصل الى مقر مؤتمر الشباب بالاسماعيلية عبر قناة السويس

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السيسي يصل مقر مؤتمر الشباب بالاسماعيلية

بالصور..السيسى يتجه لمقر مؤتمر الشباب عبر قناة السويس

وفى ذكرى النصر … احتفلت محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء بالذكرى ال`35 لتحرير سيناء بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء وفاء وتقديرا لما قدموه للوطن من أجل تحقيق النصر والحفاظ على أمنه واستقراراه.

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محافظات الجمهورية تحتفل بالذكرى ال` 35 لتحرير سيناء

وفى موضوع اخر …. حدد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان معالم زيارته التاريخية لمصر بقوله انه سيصل الى القاهرة هذا الأسبوع “كصديق ورسول سلام” معربا عن امله فى أن تكون زيارته مساهمة صالحة للحوار بين الأديان مع العالم الإسلامي, والحوار المسكوني مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية المباركة والمحبوبة.

البابا فرانسيس : سأزور القاهرة “كصديق ورسول سلام”

وفد الفاتيكان يصل القاهرة للإعداد لزيارة البابا الجمعة

ومن الانباء الرياضية … أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، أن وسائل الإعلام التي ستغطي أحداث بطولة كأس القارات 2017 في روسيا ، ستكون قادرة على العمل بحرية في مواقع إقامة المباريات.

“الفيفا” يؤكد على حرية التغطية الإعلامية لكأس القارات

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