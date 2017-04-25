الإسماعيلية - أ ش أ

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتهنئة لشعب مصر بمناسبة احتفالات تحرير سيناء.

وجدد التحية والشكر والتقدير لكل المصريين الذين صمدوا وتماسكوا خلال المرحلة الحالية برغم صعوبتها وما شهدته من سقوط شهداء ومصابين خلال المواجهة مع الإرهاب.

جاء ذلك خلال حوار الرئيس السيسي مساء اليوم /الثلاثاء/ مع الشباب في إطار فعاليات مؤتمر الشباب الدوري الثالث بالإسماعيلية.

وقال الرئيس السيسي “إننا نتكلم بكل صراحة وصدق، ونقول الحقيقة وهو أمر هام بيننا”، ولفت إلى حاجة المصريين إلى تفسير الكثير من الموضوعات بشكل مباشر.

ووجه الرئيس السيسي التحية لأهلنا في سيناء الذين دفعوا الكثير خلال السنوات الماضية وحتي الآن، والظروف لم تتح لنا أن نقدم لهم شيئا واستقرار وأمن حقيقي كامل.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي -في حواره مع شباب مدن القناة وسيناء- إلى أنه لا يمكن إنكار دور وتاريخ أهالي سيناء، وأن الإعلام لا يقصد أبدا وصم أهل سيناء بالإرهاب، وأكد أنه لن يتم أبدا إخلاء سيناء من أهلها وسيظلون في أرضهم.

وقال الرئيس السيسي إن الإرهاب اقتربت نهايته وما يتم حاليا مجرد محاولة للتشبث من جانب الإرهابيين، وإنه في بعض الأحيان يكون الموقف ضاغطا على الناس.. ولكن لا ينبغي فهم الأمر على أنه إساءة لأهل سيناء. ونفى أن يكون توجه الدولة الإساءة لأهل سيناء. وأضاف “ما نواجهه من إرهاب ومن مصاعب اقتصادية أمر عارض وسنتجاوزه”.

وتابع الرئيس “يجري حاليا تنظيم الإعلام وتم تشكيل المجالس الخاصة بالإعلام وسيتم إصدار القانون التنظيمي للإعلام… ومررنا بست سنوات صعبة والآن نحن في فترة مؤقتة وكل يوم يكون أحسن من سابقه”.

وأشار الرئيس إلى أن هناك حاجة لإضافة الكثير من الحقائق للتاريخ الذي يجري تعليمه في المدارس. وأكد أننا لا نسئ لمن قبلنا والتاريخ يحتاج الي الكتابة بصدق وهو أمر صعب لكننا نحتاج لكتابة التاريخ بشكل صادق ليس فقط عن سيناء, وإنما عن أمور أخرى.