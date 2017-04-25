الغردقة - أ ش أ

قررت سلطات ميناء الغردقة البحرى، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الميناء أمام حركة الملاحة من جديد بعد إغلاق استمر ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض محافظة البحر الأحمر إلى عاصفة رملية.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر انه تم اعادة فتح الميناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح و ذلك بعد إغلاقه لليوم

الثالث على التوالي لسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.