عواصم المحافظات - أ ش أ

قامت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء ، بشن حملات أمنية ومرورية وأخرى تموينية بعدد من المحافظات لضبط الأسواق والخارجين عن القانون.

ففى محافظة الدقهلية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي 7 اشخاص قاموا بالتنقيب عن الآثار داخل احدي المنازل بمركز “تمي الأمديد” بالمحافظة .

وكان اللواء أيمن الملاح مدير الأمن تلقى اخطارا يفيد بضبط كل من: محمد ع .ش، وأحمد ع.ش، وإسماعيل ع. إ، ومحمد م. ر، ومحمد ر. ا، ومحمود ع. أ، وسالم ر.ش حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل المدعو عبدالفتاح ش.س، وعثرعلى بعض أدوات الحفر و4 أحجار يشتبه أن تكون أثرية..وتم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التى مع إستمرار التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار آخر بشأنها.

وفى محافظة الغربية، تمكنت مباحث التموين من ضبط صلاح ك.ع (40 عاما -صاحب مخزن مبيدات زراعية) وبحوزته 38716 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، و30 جوالا من المبيدات الزراعيه زنة الجوال 25كيلوجراما غير مسجلة بوزارة الزراعة.. وعماد ز.ا (37 عاما -صاحب محل مبيدات زراعية) بحوزته 116 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة، و سمير ع.ا (45 عاما -صاحب ثلاجه لحفظ اللحوم بقرية آبيار) وبحوزته: 50 صندوق أسماك مدخنة (رنجة) زنه الصندوق 5كيلوجرامات غير صالحة للاستهلاك ، و20 كرتونة اسماك مجمدة زنة الكرتونة 14 كيلوجراما غير صالحة للاستهلاك.

وفى محافظة قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عدد من المتهمين لحيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص ومخدرات بقصد الإتجار والمتلاعبين بالسلع الأساسية والضرورية للمواطنين وتنفيذ قرارات الإزالة لتعديات واقعة علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة .

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط صاحب محل بقالة بمركز قوص يدعي محمود ا.أ (33 عاما- وبحوزته 300 كيلو جرام من السكر مجهول المصدر)، وآخر يدعي أمجد ج. ح (27 عاما) وبحوزته 100 كيلو جرام من الأرز مجهولة المصدر .

وفى القليوبية ، نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق شب بمصنع للأدوات الطبية وكحوليات تجميل بمدينة الخصوص دون حدوث أي إصابات أوخسائر في الأرواح وتولت النيابة التحقيق.